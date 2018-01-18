Германия вступилась за "Северный поток-2" перед Еврокомиссией

18 Янв. 2018 2018-01-18T12:13:25+03:00

Организация хотела принять в газовую директиву поправки, которые бы ударили по строительству российского газопровода

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Германия встала на защиту "Северного потока-2" от нападок Еврокомиссии.

Организация хотела принять поправки в Газовую директиву, которые позволили бы регулировать проект "Газпрома", но в ФРГ такие действия назвали противоречащими европейскому и международному законодательству. Соответствующее юридическое заключение было передано в ЕК.

Между тем, принятие данных поправок распространило бы нормы европейского энергетического законодательства на все газопроводы, входящие в Европу, что позволило бы чиновникам требовать разделения функций поставщика и транзитера или даже допуска к трубе третьих сторон.

В Германии посчитали. что предложенный ЕК проект недостаточно проработан и неприменим. В самой организации "никаких объяснений или понятных аргументов", в пользу того, что изменения будут способствовать целям Энергетического союза, так и не привели, сообщают "Ведомости".