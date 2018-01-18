Путин предложил странам СНГ стать наблюдателями при ЕврАзЭС

18 Янв. 2018 2018-01-18T12:52:21+03:00

Президент России также выступил за активизацию взаимодействия с другими государствами

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Президент России Владимир Путин предложил развивать сотрудничество Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с другими странами и объединениями. Об этом он заявил в своем обращении к лидерам государств - членов ЕАЭС в связи с принятым Россией с 1 января текущего года председательством в Высшем Евразийском экономическом совете.

"Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при ЕврАзЭС", - говорится в обращении Путина.

Отмечается, что российский лидер также выступает за активизацию взаимодействия с государствами, не входящими в состав СНГ.

"С 2016 года успешно функционирует зона свободной торговли с Вьетнамом... Рассчитываем на позитивные результаты ведущихся сейчас переговоров по созданию ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром", - заявил президент РФ.

Кроме того, он отметил перспективы во взаимодействии с Китаем.