Путин предложил странам СНГ стать наблюдателями при ЕврАзЭС
Президент России Владимир Путин предложил развивать сотрудничество Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с другими странами и объединениями. Об этом он заявил в своем обращении к лидерам государств - членов ЕАЭС в связи с принятым Россией с 1 января текущего года председательством в Высшем Евразийском экономическом совете.
"Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при ЕврАзЭС", - говорится в обращении Путина.
Отмечается, что российский лидер также выступает за активизацию взаимодействия с государствами, не входящими в состав СНГ.
"С 2016 года успешно функционирует зона свободной торговли с Вьетнамом... Рассчитываем на позитивные результаты ведущихся сейчас переговоров по созданию ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром", - заявил президент РФ.
Кроме того, он отметил перспективы во взаимодействии с Китаем.