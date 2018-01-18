Польша надеется на увеличение контингента американских солдат в стране

18 Янв. 2018 2018-01-18T15:38:10+03:00

Власти республики считают, что это положительно отразится на безопасности большей части Европы

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Польша надеется на то, что США введет в республику еще больше американских солдат. Такое заявление сделал министр обороны страны Мариуш Блащак по итогам встречи с помощником президента Соединенных Штатов по нацбезопасности генерал-лейтенантом Гербертом Макмастером,

"Мы ожидаем более широкого присутствия американских войск в Польше. Мы гарантируем, что это присутствие положительно отразится на безопасности не только Польши, но и большой части Европы"", - сказал глава ведомства, добавив, что имел ввиду Центральную и Восточную Европу

Напомним, что последние месяцы Вашингтон и Варшава ведут переговоры о поставках в республику системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

Между тем, сейчас на территории Польши находятся около 3 тыс. военнослужащих американской танковой бригады, а также солдаты альянса многонационального батальона НАТО, передает Польское агентство печати.