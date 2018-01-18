2018-01-18T21:25:49+03:00
В мире

Трамп назвал самую опасную страну мира

Американский лидер вновь заявил о необходимости построить стену вдоль всей мексиканской границы
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной мира. Именно этим он объяснил необходимость строительства стены на американо-мексиканской границе. По его мнению, только так можно защитить Соединенные Штаты.

«Нам нужна стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена для того, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, которая является самой опасной страной мира», - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter

Напомним, возведение стены на границе с Мексикой - одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Нынешний хозяин Белого дома неоднократно говорил о необходимости построить стену вдоль всей мексиканской границы, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Причем, по мнению главы Соединенных Штатов, чтобы отгородиться от мексиканцев, потребуется не более 18 миллиардов долларов.

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