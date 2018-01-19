Премьер-министр Новой Зеландии рассказала о своей беременности

19 Янв. 2018 2018-01-19T09:41:52+03:00

Джасинда Ардерн сообщила, что ее первый ребенок появится в июне

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 января, премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн заявила о своей беременности. Отцом ее первого ребенка, который появится на свет в июне, является телеведущий программы о рыбалке Кларк Гейфорд.

"Кларк и я очень рады тому, что в июне наша команда расширится с двух до трех человек", - написала Ардерн на своей странице в Facebook.

Она отметила, что будет совмещать должности премьера и мамы, а Гейфорд "первым рыболовом" и сидящим с ребенком отцом. При этом Ардерн опубликовала картину с двумя рыболовными крючками, внутри одного из которого находится маленький крючок.

Премьер-министр Новой Зеландии рассказала, что с ее будущим ребенком будет сидеть отец. Фото: Джасинда Ардерн/Facebook

«Мы оба очень счастливы, мы хотели семью, но не были уверены, что у нас получится, что делает эту новость неожиданной, но восхитительной", - добавила премьер.

По словам Ардерн, после родов она уйдет в отпуск на шесть недель, а ее должностные обязанности пока будет выполнять вице-премьер, глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Джасинда Ардерн является лидером Лейбористской партии Новой Зеландии.