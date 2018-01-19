2018-01-19T10:27:20+03:00
Экономика

Украинские геологи нашли крупное месторождение золота

Драгоценный металл был обнаружен в Раховском районе Закарпатской области
Екатерина БОЛГОВА
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На Украине сообщили о крупном месторождении золотаНа Украине сообщили о крупном месторождении золотаФото: REUTERS
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Украинские геологи обнаружили крупное месторождение золота. Как сообщила Госслужба геологии и недр Украины, драгоценный металл найден в Раховском районе Закарпатской области.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что новое месторождение содержит запасы золота на уровне 2,4 тонны.

«Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», — говорится в заявлении.

Напомним, в 2016 году власти Украины сообщили об обнаружении крупных запасов газа в Черном море. Запасы 35 млрд кубометров газа на северо-западном шельфе в районе Одесской области нашло единственное на Украине геолого-разведочное судно «Искатель».

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили о планах начать разработку месторождения золота в этом году.

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