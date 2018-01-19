Правоохранители устанавливают возможную связь между нападениями на школы в Бурятии и Перми
После нападения на школьников в Улан-Удэ представители правоохранительных органов выясняют, нет ли связи этого инцидента с похожим происшествием в Перми. Об этом заявил полпред президента России в СФО Сергей Меняйло.
"Предварительно есть информация, что это была закрытая группа в сети. Сейчас устанавливается взаимосвязь со случаем в Перми", — сказал Меняйло журналистам.
Этот случай он назвал вопиющим и отметил, что система "Безопасная школа" нуждается в изменениях. По словам полпреда, есть информация о том, что "ребята планировали эту акцию".
"Осталось узнать мотивы. Сегодня, к сожалению, интернет такая штука, что ограничить общение мы не можем", — добавил Меняйло.
Напомним, утром в пятницу произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 микрорайона «Северный бор» в Улан-Удэ. По данным СК РФ, ученик 9-го класса бросил бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.
В понедельник в Перми произошла драка с поножовщиной в школе, в результате пострадали 15 человек.
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