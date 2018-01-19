Тела узбеков, сгоревших в автобусе в Казахстане, доставили в актюбинский морг

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:19:00+03:00

Автобус, в котором ехали 57 человек, вспыхнул буквально мгновенно, люди просто не успели выбраться из транспортного средства

Сейчас эксперты из Казахстана и Узбекистана проводят процедуру опознания, которая затруднена тем, что тела сильно изуродованы

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Тела 52 граждан Узбекистана, заживо сгоревших в автобусе на трассе Шымкент-Самара, доставили в морг областного центра, неподалеку от которого и случилось ЧП.

- Мы будем проводить необходимые экспертизы. Вместе со специалистами из Казахстана работают представители Узбекистана, гражданами которого и являлись погибшие, - рассказали в пресс-службе администрации области журналисту "Комсомольской правды". - Эксперты работают круглосуточно, администрация оказывает всю необходимую поддержку.

На горячей линии психологической поддержки, которая также работает круглосуточно, рассказали, что родственники погибших все еще продолжают обращаться за консультациями. В основном звонят женщины, чьи мужчины просто ехали на заработки. Уже вчера стало известно, что автобус, владелец которого не имел лицензии на пассажирские перевозки, направлялся в Казань из Шымкента. Выжили в пожаре только пять человек, двое из них пассажиры и трое - водители.

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Автобус, который сгорел неподалеку от Актюбинска республики Казахстан, направлялся из Шымкента в Казань республики Татарстан. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области. По данным ведомства, все 52 погибших в катастрофе человека являются гражданами Узбекистана. Среди пяти выживших - трое человек граждане Казахстана, они являются уроженцами ЮКО, все трое - водители (подробности)