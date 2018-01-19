2018-01-19T14:19:00+03:00
Происшествия

Тела узбеков, сгоревших в автобусе в Казахстане, доставили в актюбинский морг

Сейчас эксперты из Казахстана и Узбекистана проводят процедуру опознания, которая затруднена тем, что тела сильно изуродованы
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Автобус, в котором ехали 57 человек, вспыхнул буквально мгновенно, люди просто не успели выбраться из транспортного средстваАвтобус, в котором ехали 57 человек, вспыхнул буквально мгновенно, люди просто не успели выбраться из транспортного средства
Изменить размер текста:

Тела 52 граждан Узбекистана, заживо сгоревших в автобусе на трассе Шымкент-Самара, доставили в морг областного центра, неподалеку от которого и случилось ЧП.

- Мы будем проводить необходимые экспертизы. Вместе со специалистами из Казахстана работают представители Узбекистана, гражданами которого и являлись погибшие, - рассказали в пресс-службе администрации области журналисту "Комсомольской правды". - Эксперты работают круглосуточно, администрация оказывает всю необходимую поддержку.

На горячей линии психологической поддержки, которая также работает круглосуточно, рассказали, что родственники погибших все еще продолжают обращаться за консультациями. В основном звонят женщины, чьи мужчины просто ехали на заработки. Уже вчера стало известно, что автобус, владелец которого не имел лицензии на пассажирские перевозки, направлялся в Казань из Шымкента. Выжили в пожаре только пять человек, двое из них пассажиры и трое - водители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны личности выживших в пожаре с автобусом в Казахстане

Уцелеть в огне удалось только пятерым, остальные не успели выбраться из вспыхнувшей машины (подробности)

Автобус, в котором сгорели 52 человека в Казахстане, последний раз проходил техосмотр три года назад

Как сообщили в министерстве по инвестициям и развитию Казахстана, перевозчик был официально не зарегистрирован, а автобус SETRA мог быть неисправен (подробности)

Автобус с трудовыми мигрантами, сгоревший в Казахстане, направлялся в Казань

Автобус, который сгорел неподалеку от Актюбинска республики Казахстан, направлялся из Шымкента в Казань республики Татарстан. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области. По данным ведомства, все 52 погибших в катастрофе человека являются гражданами Узбекистана. Среди пяти выживших - трое человек граждане Казахстана, они являются уроженцами ЮКО, все трое - водители (подробности)

askar_aktileuaskar_aktileu
52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
6 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Еще больше материалов по теме: «В Казахстане в сгоревшем автобусе погибли 52 человека»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В ДНР прокомментировали идею о переносе переговоров по Донбассу из Минска
Госдума весной вновь рассмотрит законопроект о запрете соцсетей для детей
Военная операция Турции в сирийском Африне началась "де-факто"
Полицейские озвучили предварительную версию пожара в автобусе в Казахстане, в котором сгорели 52 человека
Глава МИД Белоруссии: переговоры по Донбассу можно вести и в Антарктиде
Вспышка кори на Украине унесла жизни восьми человек
Россельхознадзор ограничивает ввоз яблок из Боснии и Герцеговины
В России могут разрешить парковаться в долг
Опубликовано видео задержания подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ
Госдума приняла закон об обязательной классификации гостиниц
Названы 100 лучших фильмов всех времен
Путин провел встречу с губернатором Тверской области
Боевики нарушили режим перемирия в Латакии