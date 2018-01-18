Стали известны личности выживших в ДТП с автобусом в Казахстане
Стали известны личности выживших в страшной аварии с пассажирским автобусом в Актюбинской области Казахстана.
Напомним, что утром недалеко от поселка Калыбай транспортное средство неожиданно воспламенилось прямо во время движения. В момент аварии в салоне автобуса находились 55 пассажиров и 2 водителя -все граждане Узбекистана. Выбраться из огненной ловушки удалось лишь пятерым, остальные сгорели заживо. Уточняется, что в настоящий момент все выжившие находятся в сознании.
Среди них:
Гражднин Узбекистана Исаков Ахрор 1988 года рождения
Гражданин Узбекистана Мирзахмедов Исроилджаон 1980 года рождения
Житель ЮКО Пернебеков Максат 1985 года рождения
Житель ЮКО Кыргызбаев Нуржан 1968 года рождения
Житель ЮКО Танатаров Барат 1978 года рождения
Как стало известно "Комсомольской правде", у двоих пострадавших диагностировали термический ожог левой кисти.
Предварительной причиной происшествия является замыкание проводки. Подробности инцидента выясняются.
Видео с места возгорания автобуса в Казахстане.Выжить удалось лишь пятерым пассажирам, остальные люди сгорели
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