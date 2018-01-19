Названы 100 лучших фильмов всех времен

19 Янв. 2018 2018-01-19T13:06:36+03:00

За любимые картины проголосовали зрители со всего мира

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Рейтинг лучших кинокартин всех времен, по версии зрителей, возглавил «Волшебник из страны Оз» 1939 года выпуска режиссера Виктора Флеминга. В 1998 году эту ленту включили в десятку лучших американских фильмов. Кроме того, в активе «Волшебника» есть две премии «Оскар».

Второе место рейтинга досталось «Гражданину Кейну» (1941) Орсона Уэллса. Этот фильм регулярно входит в списки самых значимых работ в истории мирового кино. В частности, британский журнал Sight and Sound пять раз подряд ставил его на первое место своего рейтинга. Третье место лучших фильмов занял ужастик «Прочь» (2017) Джордана Пила, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого в топ-10 рейтинга оказались «Третий человек», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Кабинет доктора Калигари», «Все о Еве», «Метрополис», «Крестный отец», а также современный мультфильм - «Головоломка».

Список кинофильмов базируется на оценках пользователей сайта Rotten Tomatoes, передает сайт «Свободная пресса».