Госдума приняла закон об обязательной классификации гостиниц

19 Янв. 2018 2018-01-19T12:49:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 января, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект об обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Согласно правительственному законопроекту, изменения будут внесены в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Обязательное присвоение "звезд" гостиницам с номерным фондом более 50 номеров будет введено с 1 июля 2019 года , гостиницам с номерным фондом более 15 номеров - с 1 января 2020 года, всем гостиницам - с 1 января 2021 года. Свидетельство о присвоении категории будет действовать три года.

Без соответствующего свидетельства предоставлять гостиничные услуги запрещается. Кроме того, нельзя использовать в рекламе категории, отличающейся от указанной. То же самое касается горнолыжных трасс и пляжей.

Также закон регулирует деятельность организаций, ответственных за классификацию гостиниц на всей территории страны. Порядок аккредитации этих учреждений будет устанавливаться российским правительством.