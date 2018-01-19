Путин провел заседание Совета безопасности, чтобы обсудить подготовку Конгресса по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудил провел заседание российского Совета безопасности, чтобы обсудить подготовку Конгресса национального диалога Сирии.
"Продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию и в этой связи обсудили ряд текущих вопросов, связанных с подготовкой национального конгресса в Сочи", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в ходе мероприятия также были рассмотрены "текущие внутрироссийские вопросы социально-экономической повестки дня".
По данным представителя Кремля, заседание прошло в Ново-Огарево при участии главы правительства Дмитрия Медведева, спикер Совфеда Валентины Матвиенко, главы администрации президента РФ Антона Вайно, директора ФСБ Александра Бортникова, министра обороны Сергея Шойгу и других постоянных членов Совета безопасности.