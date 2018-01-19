2018-01-19T21:23:23+03:00
Дом. Семья

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

Эти деньги животному оставила его скончавшаяся несколько дней назад хозяйка
Дарья ИВАШКИНА
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В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евроВ Италии кот получил в наследство 30 тысяч евроФото: "КП" Архив
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В Италии кот Джерри получил в наследство 30 тысяч евро. Эти деньги ему завещала его хозяйка, которая скончалась несколько дней назад.

Женщина, проживавшая в городе Сачиле, считала питомца главным существом в своей жизни. Поэтому в своем завещании она указала, что ее семья в случае болезни животного должна сделать все возможное для его лечения, идти на любые меры - вплоть до продажи антиквариата и ювелирных украшений.

По словам дочери покойной, ее мать любила Джерри «больше, чем своих детей», так что ей «остается только уважать ее пожелание». Так, в настоящее время кот уже «вступил» во владение наследством: он питается креветками и спит на четырех разных лежанках, пишет газета La Stampa.

Кстати, 30 тысяч евро - это далеко не рекорд. К примеру, в прошлом году бывшая сотрудница ООН завещала своим котам 300 тысяч долларов.

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