2018-01-20T08:40:58+03:00
Политика

В Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ

Замглавы регулятора Дмитрий Сологуб уверен, что до июля Киев не получит очередной транш от фонда
Денис СУХОВ
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В Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФВ Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФФото: ! Соцсети
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Киев может досрочно прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Такое мнение выразил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

По его словам, сотрудничество будет свернуто в случае, если до июля МВФ не примет решение по очередному траншу Украине. С высокой вероятностью это будет означать, что текущая программа финансовой помощи уже не возобновится, считает Сологуб.

При этом он отметил, что предоставление нового транша возможно только после принятия ряда непопулярных реформ.

«Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая», - цитируют замглаву регулятора «Украинские новости».

Напомним, МВФ является крупнейшим кредитором Украины. По действующий с 2015 года программе Киев уже получил четыре транша на 8,5 млрд долларов.

В 2018 году Нацбанк Украины рассчитывает на два транша на сумму 3,5 млрд долларов.

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