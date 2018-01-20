2018-01-20T09:31:22+03:00
Политика

Министр обороны РФ прибыл с рабочим визитом в Мьянму

Сергей Шойгу проведет переговоры с главнокомандующим вооруженными силами республики Мин Аунг Хлайном
Денис СУХОВ
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Глава Минобороны Сергей ШойгуГлава Минобороны Сергей ШойгуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Мьянму, где проведет переговоры по перспективам двустороннего сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

«В Нейпьидо, куда прибыл сегодня министр обороны России, пройдут его переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном по перспективам развития двустороннего взаимодействия в оборонной сфере», - говорится в сообщении.

В рамках поездки в Юго-Восточную Азию 20-23 января Шойгу посетит Мьянму, Лаос и Вьетнам и встретится с военно-политическим руководством этих стран. Главной темой консультаций будут вопросы состояния и перспектив развития двусторонних отношений в оборонной и военно-технической сфере. Ранее Шойгу принимал в Москве начальника генштаба ВС Турции Хулусу Акару и главу национальной разведки страны Хакана Фидана. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и другие актуальные темы, представляющие общий интерес.

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