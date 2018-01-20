Взрыв прогремел на базе отдыха в Одесской области

20 Янв. 2018 2018-01-20T17:51:13+03:00

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В ночь на субботу, 20 января, взрыв прогремел на базе отдыха, расположенной в курортном поселке Затока в Одесской области.

Как выяснилось, самодельное взрывное устройство сработало в помещении, находящемся за входными металлическими воротами: именно там правоохранители обнаружили воронку, а также канистру с остатками горюче-смазочных материалов. Кроме того, во время осмотра прилегающей к базе отдыха территории стражи порядка нашли топор, проволоку длиной 56 метров, спортивную туристическую сумку и кабель.

Стоит отметить, что в результате инцидента никто не пострадал. «В результате взрыва самодельного взрывного устройства была повреждена стена. Никто не пострадал», - уточнила полиция Одесской области на своей официальной странице в Facebook.

Отметим, это уже не первый взрыв на Украине за последнее время. К примеру, в октябре минувшего года взрывное устройство сработало возле здания одного из украинских телеканалов.