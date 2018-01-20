Мэр Махачкалы торговал городскими угодьями по госрасценкам

20 Янв. 2018 2018-01-20T22:18:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи СК России обвиняют мэра Махачкалы Мусу Мусаева в "совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий".

По версии следствия, в марте 2016 года глава Махачкалы продал ОАО "АСПК" в собственность земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м. за 1 миллион 100 тысяч рублей.

Все было бы хорошо, но земля оказалась государственной, а ее рыночную стоимость эксперты оценили в 81 миллион рублей. Следователи считают, что Мусаев знал об этом, осознавал все риски, но его это не остановило.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Мусы Мусаева", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Мусаев задержан. 21 января Советский районный суд Махачкалы назначит бывшему мэру меру пресечения.