2018-01-20T22:18:53+03:00
Происшествия

Мэр Махачкалы торговал городскими угодьями по госрасценкам

Дело Мусы Мусаева взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments8
Муса Мусаев. Фото: администрация Махачкалы.Муса Мусаев. Фото: администрация Махачкалы.
Изменить размер текста:

Следователи СК России обвиняют мэра Махачкалы Мусу Мусаева в "совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий".

По версии следствия, в марте 2016 года глава Махачкалы продал ОАО "АСПК" в собственность земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м. за 1 миллион 100 тысяч рублей.

Все было бы хорошо, но земля оказалась государственной, а ее рыночную стоимость эксперты оценили в 81 миллион рублей. Следователи считают, что Мусаев знал об этом, осознавал все риски, но его это не остановило.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Мусы Мусаева", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Мусаев задержан. 21 января Советский районный суд Махачкалы назначит бывшему мэру меру пресечения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
НКР обвинила Азербайджан в обстреле территории Карабаха беспилотниками
Еще одна порнозвезда покончила с собой в Голливуде
Курсантов из Ульяновска поддержали девушки из израильской армии и российские конники
Грузия ожидает решения Украины по экстрадиции Саакашвили
Танкер с российским газом не дошел в США из-за непогоды в Атлантике
В Кабуле 35 человек погибли и пострадали при нападении на отель
Два человека стали жертвами пожара в жилом доме Москве
Многотысячные акции протеста проходят в США в годовщину инаугурации Трампа
США призвали Турцию и сирийских курдов избегать насилия
Пожар произошел в отеле в центре Праги: два человека погибли, десятки пострадали
МИД Сирии призвал мировое сообщество остановить турецкую операцию в Африне
Умерла продюсер «Голодных игр» Эллисон Шермур
Боевики захватили заложников в отеле в Кабуле
Британский школьник притворился главой ЦРУ и получил секретные данные
Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
Турция пообещала информировать Россию о ходе операции в сирийском Африне
Генштаб Турции сообщил о 108 целях, пораженных в сирийском Африне
Порошенко «забыл», что в Крыму живут русские
Умер шеф-повар Поль Бокюз
Молдавия намерена выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья
МИД России призвал стороны в Африне проявить взаимную сдержанность