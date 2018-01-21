Домрачева случайно выбила у соперницы палку и решила прекратить борьбу за серебро

21 Янв. 2018 2018-01-21T04:48:49+03:00

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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева не стремится побеждать любой ценой. В гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце спортсменка боролась за второе место с итальянкой Доротей Вирер.

Уже выходя на финишную прямую Домрачева случайно наехала своей лыжей на палку Вирер, и та выпустила палку из рук. Белорусска, заметив это, поступила очень благородно: она сбросила скорость и прекратила борьбу за серебро, передает ТАСС.

"Это было бы абсолютно нечестно с моей стороны, если бы я воспользовалась ситуацией и боролась со спортсменкой без одной палки, хотя я стала причиной этого. Я даже не уверена, что смогла бы опередить ее на финише, но в любом случае я так не собиралась поступать", - призналась Домрачева.

Победу на этапе одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Дистанцию в 10 км она преодолела за 29 минут 45 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах.