Украинский боксер резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма

21 Янв. 2018 2018-01-21T22:36:42+03:00

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Чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александра Усика сильно разозлил вопрос работников СМИ о принадлежности Крыма.

Так, в ходе пресс-конференции спортсмен рассказал о цели своих поездок на Крымский полуостров. Он признался, что периодически ездит в Симферополь, так как это его родной город. «У меня там близкие. Там родился, там крестился. Не забывай свои корни. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал», - сказал Усик.

После этого украинские журналисты задали боксеру вопрос о принадлежности Крыма, на что боксер отреагировал резко, однако от прямого ответа ушел, заявив, что «не попугай, чтобы повторять по сто раз - что, где, когда». При этом спортсмен напомнил, что с успехом представляет Украину во всем мире.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. Между тем Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.