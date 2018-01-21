Певицу Шакиру в Испании подозревают в уклонении от уплаты налогов

21 Янв. 2018 2018-01-22T03:37:57+03:00

Поп-звезда не объявила себя резидентом страны, когда жила здесь с 2011 по 2014 годы

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Колумбийскую певицу Шакиру подозревают в уклонении от налогов во время ее проживания в Испании с 2011 по 2014 годы. В это время ее супруг Жерар Пик был защитником футбольного клуба "Барселона" .

Налоговая служба страны утверждает, что артистка не объявила себя налоговым резидентом Испании и не платила налоги со всех своих доходов. По испанским законам, Шакира должна была платить налог с дохода, полученного не только в Испании, но и за ее пределами, пишет газета La Razon.

За такое преступление поп-звезде грозить наказание от крупного штрафа до двух лет тюрьмы. Налоговая служба уже обратилась в прокуратуру для организации проверки. Однако эта информация не подтверждена пока официально.

Роман Шакиры и Пике начался в 2011 гогду. Сейчас у пары двое сыновей. В прошлом году поползи слухи о том, что они расстались и не живут под одной крышей. Однако представитель певицы опроверг эту информацию.