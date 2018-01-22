Американские СМИ расхвалили российский комплекс ПВО «Панцирь-С»

22 Янв. 2018 2018-01-22T02:51:54+03:00

Журналисты отметили, что в армии США нет аналога этому комплексу

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Россия обладает идеальным оружием ближнего радиуса действия для отражения массированных воздушных атак. Это зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

Как пишет американское издание National Interest, в Сирии эти комплексы неоднократно поражали различные ракеты и беспилотники. Например, в декабре 2017 года они сбили две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе Хмеймим. "Панцирь" имеет в АТО кодовое обозначение SA-22 Greyhound.

Издание отмечает, что аналитики не уделили этому оружию должного внимания, как, например, С-400 с дальним радиусом действия. Тем не менее, "Панцирь" - это самый низкий защитный "зонтик" многоуровневой интегрированной системы ПВО. Он также отвечает за противодействие низколетящим самолетам, вертолетам, беспилотникам и ракетам, что, по мнению NI, имеет ключевое значение сегодня.

Автор статьи отмечает, что ВС США не имеют аналога "Панцирю", так как американские Сухопутные войска рассчитывают, что все угрозы с воздуха сумеет устранить американская авиация.