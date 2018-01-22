США планируют направить в Афганистан еще тысячу военнослужащих

22 Янв. 2018 2018-01-22T03:30:46+03:00

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Минобороны США планирует увеличить американский контингент в Афганистане еще на одну тысячу человек. Пополнение будет направлено в горячую точку весной этого года.

Как передает газета The Washington Post, глава Пентагона Джеймс Мэттис пока еще не подписал приказ об отправке военнослужащих. Однако инициативу поддержало военное руководство штаба Армии ВС США, которое сейчас определяет, военнослужащие каких родов войск будут направлены в Афганистан.

В США считают, что дополнительные силы помогут активизировать операцию против талибов. Сейчас в Афганистане находятся уже более 14 тысяч американских военнослужащих.

В июне прошлого года Мэттис получил полномочия изменять численность американского военного контингента в Афганистане. На тот момент в стране было дислоцировано около 8,4 тысяч американских военнослужащих. А через пару месяцев президент США Дональд Трамп подписал новую стратегию по Афганистану и Южной Азии.