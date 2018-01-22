Тома Круза, Джонни Деппа и Эмму Уотсон номинировали на «Золотую малину»
Организаторы премии "Золотая малина" в США объявили список номинантов за 2017 год. В нем оказались имена таких голливудских звезд как Том Круз, Джонни Депп, Джейми Дорнан и Эмма Уотсон.
На звание "худший фильм" прошлого года претендуют "Эмоджи фильм", "Трансформеры: Последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".
Том Круз может стать худшим актером года за роль в фильме "Мумия". Джейми Дорнан номинирован за продолжение прославившего его фильма "На пятьдесят оттенков темнее", его партнерша Дакота Джонсон также номинирована.
Марк Уолберг в списке сразу с двумя персонажами - из картин "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь".
"Золотую малину" Деппу предлагают присудить за роль капитана Джека Воробья в пятых "Пиратах Карибского моря", а Зак Эфрон за "Спасателей Малибу", передает ТАСС.
Эмма Уотсон разочаровала критиков ролью в фильме "Сфера", а Кэтрин Хайгл работой в "Наваждении". Даже оскароносная Дженнифер Лоуренс рискует получить статуэтку в этот раз("Мама!").