2018-01-22T10:08:59+03:00
В мире

Абэ: Отношения Японии с Россией содержат наибольшие возможности

Токио будет стремится к подписанию мирного договора с Москвой и всестороннему углублению связей
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Отношения Токио с Москвой имеют наибольший потенциал для сотрудничества на международной арене. Такое мнение выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на очередной сессии парламента с программной речью.

«Среди отношений нашей страны с другими государствами отношения с Россией таят наибольшее количество возможностей», - заявил Абэ.

По его словам, Япония будет последовательно углублять связи с Россией, продвигать совместную хозяйственную деятельность на Курилах и реализовывать план двустороннего экономического сотрудничества.

«На этой основе будет решен территориальный вопрос и подписан японско-российский мирный договор», - уверен премьер.

Абэ выразил уверенность, что в условиях глубокого взаимного доверия Москва и Токио смогут развивать сотрудничество по различным международным вопросам, включая кризис на Корейском полуострове.

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