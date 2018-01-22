2018-01-22T11:37:16+03:00
Политика

Виталий Милонов предложил ввести регистрацию в соцсетях по паспорту

Депутат от фракции «Единая Россия» предложил оградить детей от «пагубных явлений, поджидающих в сети»
Денис СУХОВ
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Депутат ГД Виталий МилоновДепутат ГД Виталий МилоновФото: Евгения ГУСЕВА
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В Государственной Думе предложили разрешить регистрацию пользователей в социальных сетях только по паспортам. Соответствующая инициатива от депутата фракции «Единая Россия» Виталия Милонова будет рассмотрена в понедельник.

Законопроект предлагает обязать физические лица предоставлять удостоверяющий личность документ и согласие на обработку персональных данных для создания аккаунта в соцсетях. При этом регистрация детей до 14 лет должна осуществляться только с согласия родителей.

По словам Милонова, основная цель инициативы — обезопасить молодых людей от «пагубных явлений, поджидающх в сети». Депутат уверен, что недавние трагедии с нападением подростков на школы произошли от «слепоты законодательства».

«Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жёсткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи», - цитирует Милонова телеканал RT.

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