Виталий Милонов предложил ввести регистрацию в соцсетях по паспорту
В Государственной Думе предложили разрешить регистрацию пользователей в социальных сетях только по паспортам. Соответствующая инициатива от депутата фракции «Единая Россия» Виталия Милонова будет рассмотрена в понедельник.
Законопроект предлагает обязать физические лица предоставлять удостоверяющий личность документ и согласие на обработку персональных данных для создания аккаунта в соцсетях. При этом регистрация детей до 14 лет должна осуществляться только с согласия родителей.
По словам Милонова, основная цель инициативы — обезопасить молодых людей от «пагубных явлений, поджидающх в сети». Депутат уверен, что недавние трагедии с нападением подростков на школы произошли от «слепоты законодательства».
«Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жёсткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи», - цитирует Милонова телеканал RT.