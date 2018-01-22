2018-01-22T10:42:50+03:00
Общество

В Госдуму внесен законопроект о приравнивании сожительства к браку

Пары, проживающие вместе в течение пяти лет, предлагают считать "фактически женатыми"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В случае, если у пары появился совместный ребенок, то срок сожительства для заключения "фактического брака" сокращается до двух летВ случае, если у пары появился совместный ребенок, то срок сожительства для заключения "фактического брака" сокращается до двух летФото: Архив "КП"
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В Государственную думу внесен законопроект, который предусматривает приравнивание пятилетнего сожительства состоящих в отношениях мужчины и женщины к официальному браку. Так, в Семейный кодекс РФ предлагается внести понятие "фактические брачные отношения".

"Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)", - передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Признание такого союза включает введение прав и обязанностей, предусмотренных семейным и гражданским законодательством. Кроме того, автор инициативы сенатор Антон Беляков предлагает распространить "законный режим имущества супругов" на вещи и недвижимость, нажитые в период сожительства.

Отметим, что в 2016 году количество официально зарегистрированных в России браков достигло рекордного минимума за последние 20 лет.

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