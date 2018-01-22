Синоптики: морозы в Якутии переносятся легче, чем в Москве
Синоптики подтвердили информацию о том, что морозы в Якутии действительно переносятся гораздо легче, чем такие же низкие температуры в Москве. Причиной тому является повышенная влажность и сильный ветер в центральных регионах России, которые усиливают ощущение холода.
Так, в столице и области преобладает влажный атлантический воздух, а в Якутии он очень сухой. Поэтому москвичи переносят морозы гораздо тяжелее, чем жители Республики Саха.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что это объясняется понятием "эффективная температура" - то, насколько градусов ощущает себя наш организм.
"Вот, например, при -5 и скорости ветра до 10 метров в секунду, мы ощущаем холод как при -14 градусах. Мороз в -20 градусов при ветре 10 метров в секунду ощущается как -34 градуса", - цитирует ее "Российская газета".
Между тем, синоптик рассказала о том, что в ближайшую неделю москвичей ждет похолодание и обильное выпадение снега.