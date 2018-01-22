Китай призвал Россию вместе противостоять вызовам со стороны США

22 Янв. 2018 2018-01-22T14:11:36+03:00

В Пекине уверены, что совместные усилия обеспечат безопасность не только в наших странах, но и во всем мире

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Россия и Китай должны объединить свои усилия в противодействии "вызовам со стороны США и их союзников". Такое мнение высказал военный атташе посольства КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй во время встречи с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым

"США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай", — заявил дипломат.

Он напомнил, что в новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Москва и Пекин рассматриваются в качестве основных угроз для Вашингтона. Поэтому совместное противостояние давлению США и глобальным угрозам в целом позволит обеспечить безопасность не только наших стран, но и всего мира, передает РИА Новости.

Напомним, 19 января Штаты представили новую оборонную стратегию, в которой основной угрозой для государства указан не терроризм, а соперничество великих держав. При этом Россия и Китай в документе обвиняются в "подрыве международного порядка".