США обвинили Россию и Китай в «подрыве международного порядка»

19 Янв. 2018 2018-01-19T20:19:23+03:00

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В новой оборонной стратегии США, представленной Пентагоном в пятницу, 19 января, говорится, что Россия и Китай «подрывают международный порядок изнутри». В Вашингтоне считают, что Москва и Пекин «эксплуатируют преимущества» сложившейся мировой системы.

«КНР и РФ теперь подрывают международный порядок изнутри системы за счет эксплуатации ее преимуществ, одновременно подрывая ее принципы и "правила дорожного движения"», - отмечается в документе, подготовленном Минобороны Соединенных Штатов.

Кроме того, США также обвинили РФ и КНР в несоблюдении правил Всемирной торговой организации (ВТО), передает ТАСС. Как утверждается в американской стратегии национальной обороны, Москва и Пекин «не проводят ориентированную на рынок экономическую политику, в поддержку которой выступает ВТО», а также якобы не соблюдают некоторые свои обещания.

Кстати, в новой американской оборонной стратегии также говорится, что основной угрозой нацбезопасности теперь является соперничество великих держав, а не терроризм.