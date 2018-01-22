В Госдуме раскритиковали закон о приравнивании сожительства к браку

22 Янв. 2018 2018-01-22T15:07:21+03:00

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В Государственной думе не видят необходимости в приравнивании сожительства к официальному браку. Такое мнение высказала глава профильного думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Напомним, что ранее на рассмотрение в нижнюю палату поступил законопроект, предусматривающий понятие "фактические брачные отношения". Мужчина и женщина автоматически вступают в них, в случае совместного проживания на протяжении более пяти лет или двух, но уже при наличии общего ребенка.

"У нас есть Семейный кодекс, в котором четко записано, что такое брак. У нас есть закон об актах гражданского состояния, где четко прописано: чтобы считаться брачующимися, нужно подать заявление в ЗАГС и зарегистрироваться. Все остальное - всевозможные придумки", - цитирует ТАСС Плетневу.

Депутат подчеркнула, что регистрация брака позволяет гражданам обеспечить защиту своих детей в случае развода.