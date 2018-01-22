СМИ сообщили о начале нового наступления турецких войск на Африн

22 Янв. 2018 2018-01-22T16:50:15+03:00

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Вооруженные силы Турции начали новое наступление на сирийский Африн.

Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на военный источник, наступление проводится от города Аазаз, находящегося к востоку от Африна. В 2016 году город перешел под контроль умеренной сирийской оппозиции и после операции турецких войск "Щит Евфрата".

Об атаке Аазаза заявили в командовании Сирийских демократических сил (SDF), состоящие из курдско-арабских отрядов. Сообщалось, что были уничтожены шестеро "протурецких боевиков", трое были взяты в плен.

Напомним, 20 января турецкие Вооруженные силы начали операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне. Власти Сирии осудили такие действия, обвинив Турцию в поддержке террористических сил. Позже СМИ сообщили, что военнослужащие и бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна. Позже представитель Сирийского Курдистана в России Роди Осман сообщил, что войска Турции и "связанные с ними группировки" вышли из города.