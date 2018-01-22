СМИ сообщили о начале нового наступления турецких войск на Африн
Вооруженные силы Турции начали новое наступление на сирийский Африн.
Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на военный источник, наступление проводится от города Аазаз, находящегося к востоку от Африна. В 2016 году город перешел под контроль умеренной сирийской оппозиции и после операции турецких войск "Щит Евфрата".
Об атаке Аазаза заявили в командовании Сирийских демократических сил (SDF), состоящие из курдско-арабских отрядов. Сообщалось, что были уничтожены шестеро "протурецких боевиков", трое были взяты в плен.
Напомним, 20 января турецкие Вооруженные силы начали операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне. Власти Сирии осудили такие действия, обвинив Турцию в поддержке террористических сил. Позже СМИ сообщили, что военнослужащие и бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна. Позже представитель Сирийского Курдистана в России Роди Осман сообщил, что войска Турции и "связанные с ними группировки" вышли из города.