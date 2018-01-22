22 Янв. 2018 2018-01-22T21:17:36+03:00

При этом по словам премьер-министра страны Шарля Мишеля, военное патрулирование сохранится

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В понедельник, 22 января, в Бельгии снизили уровень террористической угрозы. Как сообщил Центр анализа угроз при МВД уровень террористической угрозы на территории страны был изменен с третьего ("возможная и вероятная") до второго уровня ("маловероятная").

При этом премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что военные патрули на улицах бельгийской столицы по-прежнему останутся.

"Мы сохраним военных (военное патрулирование) пропорциональным образом", — сказал Мишель журналистам.

Сводные патрули военных и полицейских контролируют места массового скопления людей в Брюсселе. В число этих объектов входят железнодорожные вокзалы, станции метро. В этой операции ранее были задействованы 1250 военнослужащих, передает РИА Новости.

С 24 марта 2016 года в Бельгии действовал третий уровень террористической угрозы из четырех возможных. Четвертый уровень был введен на два дня после терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года.