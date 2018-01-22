2018-01-22T21:43:48+03:00
В мире

Генсек СЕ заявил, что Россия обязана заплатить взнос в феврале

Об этом Турбьерн Ягланд сообщил, выступая перед парламентариями
Екатерина БОЛГОВА
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн ЯгландГенеральный секретарь Совета Европы Турбьерн ЯгландФото: REUTERS
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд напомнил об обязательствах России заплатить взнос в феврале 2018 года.

"Правительство России имеет обязательство, и они, как и все государства-члены, должны внести свой взнос в феврале", — заявил Ягланд во время выступления перед парламентариями в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, передает ТАСС.

Напомним, российская делегация не принимает участия в работе сессий ПАСЕ уже три тогда. РФ отказалась от участия после того, как в 2014-2015 годах российскую делегацию лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за позиции по Крыму.

В июне 2017 года Россия заявила, о планах приостановить некоторые выплаты в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий в полном объеме. При этом продолжилась по ратификации конвенционных документов Совета Европы при участии российских представителей.

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