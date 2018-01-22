СМИ сообщили, что встреча Суркова и Волкера может состояться 26 января

22 Янв. 2018 2018-01-22T22:07:40+03:00

Ранее в МИД РФ заявили, что встреча помощника президента России и спецпредставителя Госдепартамента по Украине "может состояться в ближайшие дни"

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В пятницу, 26 января, в Дубае пройдет встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

"Согласно должностным лицам США, Курт Волкер, американский спецпредставитель по Украине, как запланировано, встретится с Владиславом Сурковым, представителем (президента России Владимира) Путина, в Дубае в пятницу", - сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в Вашингтоне оценивают будущие переговоры как проверку российской стороны на ее готовность "предпринять конкретные шаги" в отношении Запада, что может повлечь за собой ослабление санкций против РФ.

Ранее в МИД РФ сообщали, что в ближайшее время может состояться встреча Суркова и Волкера. По словам замглавы ведомства Григория Карасина, встреча "прорабатывается, может состояться в ближайшие дни". Ранее переговоры Суркова и Волкера состоялись 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде.