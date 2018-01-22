2018-01-22T22:34:06+03:00
Экономика

В 2017 году снизилась продажа водки населению на 16,6%

В России упала розничная продажа практически всей алкогольной продукции
Екатерина БОЛГОВА
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В России снизилась розничная продажа практически всей алкогольной продукцииВ России снизилась розничная продажа практически всей алкогольной продукцииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В 2017 году в России снизилась продажа водки населению на 16,6%, а также упала продажа практически всего алкоголя, исключая плодовые вина. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

В прошлом году продали 67,5 млн декалитров водки, что на 16,6% меньше, чем в предыдущем году. Также продали 2,551 млн декалитров ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов — это на 43,4% меньше, чем в 2016 году, 5,3 млн декалитров ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов — это на 25,8% меньше.

Продажи коньяка сократились на 1,1%, до 10,2 млн декалитров, шампанских и игристых вин - на 27,3%, до 15,988 млн декалитров, виноградных вин — на 7%, 47,4 млн декалитров.

А вот розничная торговля фруктовыми (плодовыми) винами выросла на 71,8%, составив 10,3 млн декалитров по итогами 2017 года.

По мнению экспертов, это вызвано тем, что при снижении платежеспособного спроса потребители выбирают более недорогую винодельческую продукцию, передает "Интерфакс".

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