Еврогруппа одобрила очередной транш Греции на 6,7 млрд евро

23 Янв. 2018 2018-01-23T06:02:14+03:00

Еврокомиссар уверен, что страна выйдет в этом году из-под программы макрофинансовой помощи

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Греция получит от Евросоюза очередной транш макрофинансовой помощи в размере 6,7 миллиардов евро. Об этом рассказал новый глава Еврогруппы, министр финансов Португалии Марио Сентено.

Он впервые провел встречу глав финансовых ведомств стран еврозоны на котором и было принято решение по Греции. Деньги поступят через Европейский стабилизационный механизм (ESM), передает ТАСС.

Сентено отметил, что Афинам "еще осталось сделать ряд бюджетных усилий", и выразил уверенность, что Греция с этой задачей справится. Его мнение поддерживает и еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

"В этом году эта страна сможет выйти из-под программы макрофинансовой помощи и стать тем, чем мы всегда хотели ее видеть, - нормальной страной зоны евро с нормальными экономическими процедурами и механизмами", - заявил он.

Греция находится под программой внешней помощи с 2010 года. За это время страны зоны евро и МВФ выделилистране более 350 миллиардов евро.