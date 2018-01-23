Британцы посмеялись над своим генералом и поддержали Путина

23 Янв. 2018 2018-01-23T07:19:56+03:00

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Попытки увеличить военный бюджет или прикрыть собственные неудачи – так рядовые британцы восприняли заявление главы Генштаба Вооруженных сил Великобритании Николаса Картера о враждебно настроенной России.

Генерал заявил, что РФ может напасть быстро и неожиданным способом, направив агрессию на инфраструктуры по обеспечению безопасности в Европе, и даже пытаться подорвать доверие к НАТО. Читатели критически отнеслись к его заявлениям, пишет РИА Новости.

"Хорошая попытка, но у меня все равно не получается ненавидеть Россию! ...Многие из нас были бы рады, если бы нашу страну возглавил Путин. Он бы не позволил ей стать подстилкой Европы", — отметил пользователь Smileycat.

"Я бы голосовал за такого как Путин, чтобы он избрался в парламент вместо того мусора, что там сейчас. Холодная война позади, а мы пытаемся развязать новую, чтобы прикрыть наши неудачи", —пишет Tondor.

"Британские генералы столько ноют по поводу России. Думаю, они выбивают бюджетные деньги", — комментирует Proudaussie.