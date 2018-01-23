Майкл Помпео: В течение нескольких месяцев КНДР получит возможность нанести ядерный удар по США

23 Янв. 2018 2018-01-23T07:47:20+03:00

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В течение ближайших нескольких месяцев КНДР получит возможность наносить ядерные удары по континентальной части США. Такого мнения придерживается директор ЦРУ Майкл Помпео.

«Несколько месяцев... В настоящее время правительство США старательно работает над тем, чтобы отдалить эти сроки», - сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос в эфере телеканала CBS.

По его словам, северокорейское ядерное испытание, проведенное 3 сентября, не стало неожиданностью для разведывательного управления.

«Мы знали, что оно готовится. Программа создания Северной Кореей ядерного оружия активно реализуется и расширяется. Боеголовки становятся все более мощными и надежными», - добавил Помпео, отметив, что обо все этом докладывается «тем, кто принимает политические решения».

В конце ноября прошлого года КНДР успешно испытала свою крупнейшую баллистическую ракету «Хвасон-15». В Пхеньяне заявили, что на нее может быть установлена ядерная боеголовка, а в зоне ее досягаемости — вся территория США.