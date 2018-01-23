2018-01-23T13:36:04+03:00
Происшествия

На курорте в Японии от схода лавины пострадали 15 человек

Люди были ранены падающими камнями и осколками разбившихся стекол [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Начало извержения вулкана Кусацу-Сиранэ в ЯпонииНачало извержения вулкана Кусацу-Сиранэ в ЯпонииФото: REUTERS
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Извержение вулкана в японской префектуре Гумма спровоцировало сход снежной лавины в районе, где расположен лыжный курорт Кусацу. В результате 15 человек получили различные травмы.

По данным местной пожарной службы, несколько отдыхающих пострадали от падающих с вулкана камней, еще четверо были ранены осколками стекла, когда в их подъемник попали камни. Также есть информация, что под лавиной погиб один человек.

Также среди пострадавших могут оказаться военные. Министерство обороны страны сообщило, что под снежной массой оказались шесть служащих сил самообороны, которые проходили плановую тренировку на курорте. Пока неизвестно, спасли их или нет, передает РИА Новости.

Ранее во вторник метеорологи сообо начавшемся извержении вулкана Кусацу-Сиране. Правительство повысило уровень опасности до второго. Это значит что к горе запрещено подходить ближе чем на километр из-за угрозы падения вулканических камней.

Видео схода лавины после извержения вулкана в Японии.На японском горнолыжном курорте Кусацу произошло извержение вулкана. Оно вызвало сход лавины. Один человек погиб, 15 горнолыжников получили травмы, пропавшими числятся ещё 6 военных.

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