2018-01-23T08:57:46+03:00
Политика

СМИ: В Государственной Думе планируют предложить единые стандарты безопасности для школ

В России могут появиться предприятия, специализирующиеся на охране школ
Денис СУХОВ
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СМИ: В Государственной Думе планируют предложить единые стандарты безопасности для школСМИ: В Государственной Думе планируют предложить единые стандарты безопасности для школФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России могут появиться охранные предприятия, специализирующиеся на обеспечении безопасности в школах. При этом их деятельность будет регулироваться единым национальным стандартом.

Об этом в интервью газете «Известия» сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, парламентарии обсуждают вопрос создания специальной рабочей группы, которая займется усовершенствованием законодательства в области охраны социально значимых объектов, в том числе школ.

К этой работе комитет привлечет представителей всех заинтересованных министерств и ведомств: Росгвардии, ФСБ, МВД, МЧС, а также охранное сообщество.

Депутат напомнил, что принятые Минтрудом в декабре 2015 года профстандарты в этой сфере носят рекомендательный характер и действуют только на территории Москвы. В будущем лицензирование школьных охранников может стать обязательным.

Ранее в Перми и Улан-Удэ произошли резонансные нападения подростков на школы.

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