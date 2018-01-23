Лондонская полиция эвакуировала более тысячи человек из-за утечки газа

23 Янв. 2018 2018-01-23T09:20:30+03:00

На месте происшествия работают правоохранители и пожарные

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Полиция Лондона эвакуировала из-за утечки газа более около 1450 человек из офисов, отелей и ночного клуба в муниципальном округе Вестминстер. Об этом британские правоохранители сообщили в Твиттер.

«Сотрудники полиции и пожарной службы работают над утечкой газа в районе улицы Стрэнд и Вестминстера», - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работаю пожарные. Причиной высокой концентрации природного газа стала утечка из газопровода в районе железнодорожного Чринг-Кросс в центральной части города.

В настоящее время вокзал закрыт, вокруг места происшествия выставлено полицейское оцепление. Власти округа рекомендуют автомобилистам и пешеходам избегать улицу Крейвен-стрит и искать обходные маршруты.

Сотрудники экстренных служб усанавливают причины аварии в трубопроводной системе.