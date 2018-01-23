Россия вошла в ТОП-30 рейтинга лучших стран мира

23 Янв. 2018 2018-01-23T11:01:10+03:00

Эксперты издания U.S. News & World Report высоко оценили вооруженные силы РФ, политическое и экономическое влияние в мире, а также политику руководства страны

Изменить размер текста: A A

Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала U.S. News & World Report. Об этом сообщается на сайте издания.

Эксперты оценили 80 стран мира по нескольким критериям: сила и влияние в мире, темпы роста экономики, уровень жизни населения, социальная сфера, открытость для бизнеса, инновации, культура, туризм и историческое наследие.

Высокую оценку получили российские вооруженные силы и крепкие международные союзы. По политическому и экономическому влиянию в мире Москва уступила лишь Вашингтону. Кроме того, доверие вызвала перспективность экономики и политика руководства страны.

Слабыми сторонами эксперты посчитали туризм, а по уровню открытости бизнеса Россия заняла последнее, 80-е место.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, далее идут Канада, Германия, Великобритания, Япония, Швеция и Австралия, которая в этом году опередила в рейтинге США (7-е место).

Замыкают список Сербия (78-е место), Ангола (79) и Алжир (80).