Россия вошла в ТОП-30 рейтинга лучших стран мира
Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала U.S. News & World Report. Об этом сообщается на сайте издания.
Эксперты оценили 80 стран мира по нескольким критериям: сила и влияние в мире, темпы роста экономики, уровень жизни населения, социальная сфера, открытость для бизнеса, инновации, культура, туризм и историческое наследие.
Высокую оценку получили российские вооруженные силы и крепкие международные союзы. По политическому и экономическому влиянию в мире Москва уступила лишь Вашингтону. Кроме того, доверие вызвала перспективность экономики и политика руководства страны.
Слабыми сторонами эксперты посчитали туризм, а по уровню открытости бизнеса Россия заняла последнее, 80-е место.
Первое место в рейтинге заняла Швейцария, далее идут Канада, Германия, Великобритания, Япония, Швеция и Австралия, которая в этом году опередила в рейтинге США (7-е место).
Замыкают список Сербия (78-е место), Ангола (79) и Алжир (80).