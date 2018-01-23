2018-01-23T11:34:32+03:00
Спорт

Украина договаривается с федерациями и фанатами о бойкоте ЧМ-2018

Так, Киев призывает к проведению протестов в рамках чемпионата мира по футболу в России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина начала переговоры со спортивными федерациями и фанатскими организациями с целью привлечения их к бойкоту Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Такое заявление сделал министр иностранных дел незалежной Павел Климкин.

"Мы говорим с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", - сказал глава ведомства во время пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в прошлом году и приоритетам на 2018-й.

Между тем, как передает "Интерфакс" со ссылкой на слова Климкина, в рамках бойкота допускается, в частности, проведение протестов.

Ранее в Киеве уже упоминали идею демонстративного бойкота ЧМ-2018, но правда с опаской на возможное введений санкций со стороны ФИФА. Кроме того, некоторые украинские телекомпании обещали не транслировать матчи чемпионата.

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