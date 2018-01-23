2018-01-23T14:22:22+03:00
Экономика

Хакеры украли 10% всех вложенных в криптовалюты средств в мире

Эксперты из Ernst & Young выяснили, что компании, организующие размещение токенов, часто пренебрегали правилами безопасности
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Криптовалюты не так безопасны, как может показатьсяКриптовалюты не так безопасны, как может показаться
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Хакеры смогли похитить 10% всех средств, которые были привлечены организаторами выпуска криптовалют. В их руках оказалось 400 млн долларов, выяснили исследователи из Ernst & Young, изучая риски инвестиций в криптовалюты.

Первичные размещения токенов атаковали разными средствами, самым результативным оказался фишинг. С помощью этого метода хакеры каждый месяц уводили около 1,5 млн долларов у организаторов разных ICO (Initial Coin Offering).

Выяснилось, что бизнес-планы стартапов иногда несостоятельны, в кодировании есть явные ошибки, а между держателями токенов и теми, кто их выпускает, постоянно поисходят конфликты.

При этом исследователи выяснили, что сами организаторы часто лукавят с токенодержателями, прописывая в проекте коды, заведомо не отвечающие условиям договора.

Ernst & Young Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/01/2018/5a65ea9b9a794718004af5e9

Ernst & Young

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/01/2018/5a65ea9b9a794718004af5e9

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