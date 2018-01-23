2018-01-23T14:25:01+03:00
Спорт

Фигуристов Столбову и Букина не допустили на Олимпиаду

МОК принял решение не выдавать этим российским спортсменам приглашение в Пхенчхан
Екатерина БОЛГОВА
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Ксения СтолбоваКсения СтолбоваФото: REUTERS
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Представительницу российского парного катания Ксению Столбову и выступающего в танцах на льду Ивана Букина не допустили на Олимпийские игры Пхенчхане. Такое решение без объяснения причин принял Международный олимпийский комитет (МОК), сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«По информации, поступившей из Олимпийского комитета России (ОКР), МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года спортсменов основного состава сборной команды России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг свидетельствует о несостоятельности заявлений МОК об отсутствии давления.

«Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения», - сообщает пресс-служба.

Кроме того, по мнению ФФККР, объявленное решение нарушает все основные нормы Олимпийского движения.

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