Евросоюз исключил восемь государств из черного списка офшоров

23 Янв. 2018 2018-01-23T15:29:57+03:00

Евросоюз исключил восемь стран и территорий из черного списка офшоров Фото: REUTERS

В числе исключенных и перенесенных в отдельную категорию - Южная Корея, Тунис и ОАЭ

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Во вторник, 23 января, Евросоюз сообщил, что восемь государств и территорий были удалены из черного списка офшоров, не принимающих необходимых мер для обеспечения налоговой прозрачности.

"Восемь стран и территорий исключены из списка тех, кто не сотрудничает должный образом в налоговой сфере с ЕС", - сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Отмечается, что речь идет о таких странах, как Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и ОАЭ. Они исключаются из черного списка, так как предложили внести изменения в свои налоговые режимы. Эти государства и территории "перенесены в отдельную категорию стран и территорий, которые станут объектом пристального мониторинга".

Из этого "серого списка" страны могут быть исключены после введения инициатив по корректировке налоговых режимов.

В черном списке в настоящее время остаются девять стран, среди которых Бахрейн, Намибия, Маршалловы острова, Тринидад и Тобаго. В отношении этих государств Евросоюз может ввести санкции.