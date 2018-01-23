В Ирландии прошли похороны солистки группы Cranberries

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:08:37+03:00

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В среду, 23 января, в исландской деревне Баллибрекен состоялись похороны солистки группы Cranberries Долорес О’Риордан.

Напомним, что певица скончалась 15 января в одном из лондонских отелей. Причины ее смерти до сих пор не раскрываются, Вестминстерский суд британской столицы решил рассказать о них только родственникам артистки. Решение о том, стоит ли разглашать все обстоятельства произошедшего, будет принято лишь 3 апреля. Между тем, в полиции причины смерти 46-летне О'Риордан назвали "необъяснимыми".

Об этом же свидетельствуют и планы самой вокалистки рок-группы. Известно, что она приехала в Лондон для участия в звукозаписи, а в скором времени хотела записать новую версию песни группы Zombie и даже уже договорилась о встрече с Bad Wolves.

Между тем, в воскресенье в церкви святого Иосифа в городе Лимерик прошла церемония прощания с О'Риордан. На церемонии присутствовали члены семьи и близкие друзья певицы.