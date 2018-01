"Необъяснимая смерть": 46-летняя солистка группы The Cranberries скончалась в отеле в Британии

15 Янв. 2018 2018-01-15T23:03:34+03:00

Британская пресса сообщает, что певица скончалась в номере отеля в Лондоне, куда прилетела из Ирландии для записи новых треков в студии. Пока пресс-секретарь не дает комментариев о причине смерти артистки. Лишь говорит о том, что члены семьи Долорес чувствуют себя подавленно и тяжело переживают это известие. Последняя запись О’Риордан в Твиттере ничего не говорит о ее возможных проблемах – фото с котиком и слова прощания: «Пока, Джио, мы в Ирландию».

В 90-е ирландка Долорес была мегапопулярна: со своей группой Cranberries она записала несколько хитов, навсегда вписавших ее в историю мировой музыки. Сначала – Zombie, потом Linger, Ode to my family, Just my imagination... Это был редкий случай, когда рок-группе из Ирландии удавалось так высоко забраться в чартах – лишь U2 «отдувались» за государство. Помимо группы (распалась в 2003-м, но потом воссоединилась и в 2017-м году выпустила альбом) О’Риордан было чем заняться.

46-летняя звезда 90-х Долорес О’Риордан внезапно скончалась в отеле в БританииФото: EAST NEWS

Она записала саундтрек к фильму «Страсти Христовы» (позже исполняла ее с Лучано Паваротти), посидела в кресле наставника на проекте The Voice of Ireland (как наш «Голос»), снималась в кино в роли себя (ее можно увидеть в сериале «Зачарованные» и фильме «Клик»). Потом снова вернулась в коллектив, начала записывать музыку. Говорили что у певицы было не все гладко. Она признавалась, что с восьмилетнего возраста подвергалась сексуальному насилию, потом страдала анорексией и думала о суициде.

Потом, она была совершенно не готова к славе и количеству внимания, постоянно страдая от этого. В 2014-м году она напала на сотрудников аэропорта и стюардессу. Выплатив огромный штраф, Долорес призналась что страдает биполярным расстройством. Которое обострилось из-за развода с менеджером группы Duran Duran, Доном Бертоном, отцом ее троих детей – Тейлора, Молли и Дакоты. Мать певицы тогда сообщила журналистам, что певица пережила сильнейший нервный срыв, из-за чего не спала два месяца и жила в отеле. Потом она начала пить таблетки, ее состояние выправилось. Но многие поклонники сейчас пишут, что Долорес могла покончить с собой. Пока подтверждений этим слухам нет. Полиция называет смерть "необъяснимой".

Мы будем следить за новостями.