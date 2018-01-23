«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»
Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева попал в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» премии Американской академии киноискусств «Оскар».
Во вторник, 23 января в Театре Сэмюэла Голдвина в Лос-Анджелесе проходит церемония объявления номинантов, прямая трансляция идет на официальном сайте oscars.org. На этот раз премию вручат в 90-й раз в 24 номинациях.
Как ранее сообщала Американская академия киноискусств, за право быть номинированными в категории "Лучший фильм" боролись 341 фильм продолжительностью не менее 40 минут, которые находились в коммерческом прокате не меньше семи дней к 31 декабря 2017.
В шорт-лист претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" ранее попали девять фильмов режиссеров из различных стран, пять из них вошли в номинацию.
Победителей объявят 4 марта на церемонии вручения кинопремии "Оскар", которая по традиции состоится в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Фильм "Нелюбовь" показывает жизнь современной московской семьи, переживающей развод.