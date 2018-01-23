«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:56:04+03:00

Лента российского режиссера поборется за победу в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

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Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева попал в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» премии Американской академии киноискусств «Оскар».

Во вторник, 23 января в Театре Сэмюэла Голдвина в Лос-Анджелесе проходит церемония объявления номинантов, прямая трансляция идет на официальном сайте oscars.org. На этот раз премию вручат в 90-й раз в 24 номинациях.

Как ранее сообщала Американская академия киноискусств, за право быть номинированными в категории "Лучший фильм" боролись 341 фильм продолжительностью не менее 40 минут, которые находились в коммерческом прокате не меньше семи дней к 31 декабря 2017.

В шорт-лист претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" ранее попали девять фильмов режиссеров из различных стран, пять из них вошли в номинацию.

Победителей объявят 4 марта на церемонии вручения кинопремии "Оскар", которая по традиции состоится в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

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