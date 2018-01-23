2018-01-23T17:00:03+03:00
Общество

Умер актер, сыгравший роль Тинки-Винки из "Телепузиков"

Британец Саймон Шелтон Барнс скончался в возрасте 52 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Барнс играл роль фиолетового телепузика с треугольной антенной на головеБарнс играл роль фиолетового телепузика с треугольной антенной на голове
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Стало известно, что в возрасте 52 лет умер британский актер Саймон Шелтон Барнс, исполнивший роль Тинки-Винки из программы "Телепузики". Его смерть наступила 17 января, через четыре дня после его дня рождения.

По данным The Independent, похороны артиста состоятся 7 февраля в берфардском крематории. Близкие Барнса попросили всех желающих посетить траурную церемонию надеть яркую одежду, чтобы таким образом почтить память актера.

"Сейчас он в лучшем месте, и я знаю, что он не хотел бы, чтобы я был грустен, поэтому я буду жить своей жизнью так, как он бы этого хотел для меня", - написал в своем Facebook сын артиста Генри.

Барн играл роль фиолетового телепузика с 1998 по 2001 годы. Тогда он уже профессионально занимался хореографией и балетом, поэтому без особого желания принял предложение заменить на передаче актера Дэйва Томпсона

Однако позже артист признался, что Тинки-Винки сделал его почти таким же популярным, как участников The Beatles, поэтому старания окупились.

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